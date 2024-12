S’e fitoi as këtë vit Festivalin e Këngës, reagon Elvana: 10 herë bie e 11 herë do ngrihem Elvana Gjata arriti të sigurojë çmimin e dytë në Festivalin e Këngës me këngën e saj “Karnaval”. Pas një garë të fortë dhe shumë konkurruese, këngëtarja nuk arriti të fitonte këtë vit, duke humbur mundësinë për të përfaqësuar Shqipërinë në Eurovision 2025. Pasi u shpall fituese e çmimit të dytë, Elvana falënderoi publikun për mbështetjen…