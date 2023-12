“Së bashku me dy persona u takua me një dëshmitar me qëllim ta tërheqë dëshminë”, publikohet aktakuza për komandant “Topin” Haxhi Shala ish-deputet i Kuvendit të Kosovës është arrestuar nga Gjykata Speciale dhe është dërguar sot në Hagë. Ai po akuzohet për pengim të drejtësisë dhe ndikim te dëshmitarët, transmeton lajmi.net. Gjykata Speciala ka publikuar aktakuzën e konfirmuar ndaj komandant “Topit”. I njëjti akuzohet se mes 5 dhe 12 prillit të këtij viti, së bashku…