“S’dua ta lëshoj bombën” – çka po paralajmëron Ludo për Londrimin

Përplasjet mes Londrimit dhe Ludo Lee kanë filluar shumë moti në Big Brother VIP Kosova. Në Prime u publikua një klip i përmbledhur me përplasjet e tyre, nga ka nisur dhe ku është problemi i tyre. Ludo e akuzoi Londrimin për disa gjëra dhe tha se do të habiteni se çfarë do të dalë në…

26/01/2026 21:48

Përplasjet mes Londrimit dhe Ludo Lee kanë filluar shumë moti në Big Brother VIP Kosova.

Në Prime u publikua një klip i përmbledhur me përplasjet e tyre, nga ka nisur dhe ku është problemi i tyre.

Ludo e akuzoi Londrimin për disa gjëra dhe tha se do të habiteni se çfarë do të dalë në vazhdim.

“Keni me u habit se çfarë do të dalë, nuk është aq engjull sa duket, keni me e kuptu. False në shumë aspekte”, u shpreh ai.

Tutje tha Ludo Lee: “Do ta kuptoni shumë shpejt, nuk kam qejf të lëshoj të gjithë bombën”.

Nuk dihet se për çfarë e ka fjalën dhe çfarë do të sjellë Ludo Lee në vazhdim.

Në të kanë qenë të përfshirë edhe banorët e tjerë, të cilët sipas Ludos po i shfrytëzon Londrimi.

