“S’di qysh mujte me ia kthye shpinën dajës”, rrëfimi prekës i dajës së vogëlushit që u godit për vdekje në Prizren

Dy fëmijë janë goditur nga një veturë gjatë ditës së djeshme në Korishë Prizrenit, teksa po lëviznin me biçikletë në rrugë.

Si pasojë e aksidentit njëri nga ta mbeti i vdekur në vend, ndërsa tjetri është duke u trajtuar në Repartin Ortopedik në Prizren, shkruan lajmi.net.

Fëmija i cili mbeti i vdekur quhet Ajan, për të cilin ka shkruar daja i tij një postim rrëqethës për humbjen e nipit.

“O Ajan Shqipnija, qohu o burrë e maje fjalën qe ma ke dhanë e nuk banë me u dorëzo kështu o Ajan Shqipnja, m’pate than qe ki me u rrit me u ba si daja e me punua bashkë me dajën”, ka shkruar daja i vogëlushit.

Për vdekjen e Ajanit ka njoftuar edhe Policia e Kosovës gjatë ditës së sotme në raportin 24 orësh, shkruan lajmi.net.

“AKSIDENT TRAFIKU ME LËNDIME TË RËNDA TRUPORE-FATALE- Fsh. Korishe-Prizren, 24.08.2024-18:50. Ka ndodhur një aksident trafiku ku të përfshirë kanë qenë një automjet me targa vendore me drejtues mashkull kosovar dhe një biçiklete me drejtues një fëmijë i cili ka qenë i shoqëruar me një fëmijë tjetër në cilësinë e pasagjerit. Si pasojë e aksidentit të dy fëmijët-viktimat meshkuj kosovarë kanë pësuar lëndime trupore. Njëri prej tyre është hospitalizuar në Repartin Ortopedik në Prizren, ndërsa tjetri është transferuar në QKUK-së . Më datë 25.08.2024-01:28 viktima e cila ka qenë në trajtim mjekësor në QKUK ka ndërruar jetë. Me vendim të prokurorit kujdestar, i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa trupi i pa jetë dërgohet në IML për autopsi.”/Lajmi.net/