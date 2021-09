Scott Disick shihet duke kaluar kohë me fëmijët e tij pas ndarjes nga e dashura Amelia

Dhe Scott Disick shijoi një ditë familjare kur ndoqi hapjen e The Sugar Factory Las Vegas së bashku me fëmijët e tij Mason, 11 vjeç, Penelope, nëntë vjeç dhe Reign, gjashtë, shkruan Daily Mail.

Ylli i realitetit, 38 vjeç, i cili ndan fëmijët e tij me Kourtney Kardashian, shfaqi një figurë rastësore në një bluzë të bardhë dhe pantallona jeshile të errët, tranmseton lajmi.net.



Doli në fillim të këtij muaji se Amelia u nda nga ylli i Keeping Up With the Kardashians Scott.

Dyshja u lidhën për herë të parë romantikisht në tetor të vitit të kaluar, por një burim i brendshëm i tha Us Weekly: ‘Amelia ishte ajo që i dha fund gjërave’.

Sidoqoftë, një burim i tha TMZ se Scott është ai që bëri thirrjen për t’u ndarë pasi ai nuk shihte një të ardhme afatgjatë me Amelia pasi ajo është 18 vjet më e re se ai dhe nuk donte të vazhdonte ‘të humbiste kohë’.

Një burim i tha E!, “Lajmet që çiftit ‘kishin nevojë për një shkëputje nga njëri -tjetri, ishte e qartë”, para se të shtonin, “Ata janë në vende të ndryshme dhe po përpiqen të kuptojnë nëse është koha për të ecur përpara dhe nëse ata janë përfunduar vërtet”.