Scholz refuzon paketën e ndihmës prej 3 miliardë euro për Ukrainën

Kancelari gjerman Olaf Scholz ka refuzuar një propozim të Ministrisë së Jashtme dhe Ministrisë së Mbrojtjes për një paketë shtesë prej 3 miliardë eurosh ndihmë ushtarake për Ukrainën.Propozimi ishte prezantuar nga Ministrja e Jashtme Annalena Baerbock dhe Ministri i Mbrojtjes Boris Pistorius, dhe u hartua pas rënies së qeverisë së koalicionit në nëntor.

Paketën e ndihmës ata e drejtuan me qëllimin për të siguruar mbështetje financiare për ushtrinë ukrainase përpara zgjedhjeve të parakohshme federale të shkurtit.Justifikimi i ministrive për këtë kërkesë ishte përkeqësimi i situatës ushtarake në Ukrainë dhe pasiguria për mbështetjen e ardhshme të SHBA-së, pas mundësisë së një rikthimi të Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë.

Megjithatë, Kancelari Scholz theksoi se fondet ekzistuese për ndihmën ushtarake për Ukrainën, që arrijnë në 4 miliardë euro për vitin 2025, së bashku me kredinë prej 49 miliardë eurosh të siguruar nga G7, mjaftojnë për momentin. Ai shprehu gjithashtu shqetësim për angazhimin e mundshëm të qeverisë së ardhshme ndaj angazhimeve financiare të tilla pas zgjedhjeve.Pavarësisht refuzimit të Scholz, Ministri i Mbrojtjes Pistorius riafirmoi angazhimet e Gjermanisë për të mbështetur Ukrainën. Ai njoftoi se Gjermania do të furnizojë Ukrainën me rreth 50 raketa të drejtuara për sistemet e mbrojtjes ajrore IRIS-T, duke theksuar se ky furnizim do të bëhet para se të rimbushen rezervat e ushtrisë gjermane.