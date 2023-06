Scholz kërkon zgjedhje të reja në komunat serbe, plus Asociacionin Në prag të Samitit të BE-së në Bruksel ku do të flitet edhe për Kosovën, kancelari gjerman Olaf Scholz kërkon vënien në jetë të Marrëveshjes së Ohrit mes Kosovës dhe Serbisë. Kancelari gjerman Olaf Scholz shpreson që Serbia dhe Kosova do të arrijnë të jetësojnë Marrëveshjen e Ohrit. Në kuadër të një konference shtypi me…