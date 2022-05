Scholz i ashpër me Putinin: S’mund ta diktosh marrëveshjen e paqes në Ukrainë

“Nuk mund t’ju them sot se kur dhe si do të përfundojë lufta mizore e Rusisë kundër Ukrainës. Por një gjë është e qartë, nuk duhet të ketë një paqe të diktuar nga Rusia. Ukrainasit nuk do ta pranojnë këtë, dhe as ne”, tha ai.

Në fjalimin e tij, Scholz u përpoq të siguronte gjermanët se ai po punonte në hap me aleatët e vendit dhe nuk do ta bënte NATO-n një palë të drejtpërdrejtë në luftë.

“Vendimet “e vështira” të marra nga qeveria për të mbështetur Kievin gjatë javëve të fundit ishin të nevojshme për të kundërshtuar agresionin e Rusisë. Të mos bësh një gjë të tillë do të nënkuptonte kapitullimin ndaj dhunës dhe fuqizimin e agresorit”, tha Scholz.

Të hënën – ditën kur Rusia përkujton fitoren e saj në Luftën e Dytë Botërore – presidenti rus Vladimir Putin pritet të mbajë një fjalim nga Sheshi i Kuq i Moskës duke adresuar konfliktin, transmeton Politico.

