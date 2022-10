Schmeichel: Haaland është kombinim i Ronaldos dhe Ibrahimovic Ish-portieri i Manchester United, Peter Schmeichel, ka komentuar në lidhje me formën e Haaland. Reprezentuesi norvegjez vazhdon formën e mirë edhe këtë sezon në ‘Etihad’, me një hat-trick historik në një derbi 6-3 të Manchester United duke e çuar atë në 17 gola për sezonin 2022-23 – me 14 prej tyre në Premier League. Rekordet…