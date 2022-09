SBASHK-u merr vendim sot për vazhdimin ose jo të grevës Edhe pas katër javëve, jashtë bankave shkollore vazhdojnë të mbeten mbi 300 mijë nxënës të moshave të ndryshme. Se a do të nisë viti i ri shkollor me 3 tetor në të gjitha institucionet publike të Kosovës, ende nuk dihet. Kjo do të kuptohet vetëm pas orës 18:00, atëherë kur do të mblidhet Këshilli Grevist…