SBASHK-u i reagon Kurtit: S’do të ketë sukses nëse mendon të ndërhyjë në përzgjedhjen e përfaqësuesve tanë

Ai nuk ka hezituar që të deklarojë edhe një herë se ka nevojë për ndryshime në udhëheqësitë e sindikatave, duke përmendur edhe SBASHK-un, sindikatë kjo që udhëhiqet nga Rrahman Jashari.

“Si subjekt socialdemokrat kemi qenë afër sindikatave, por as dikur as sot krerët e sindikatave nuk kane qënë te njejtë. Në njërën anë kemi pas sindikalistë të cilët përgjatë procesit të privatizimit janë rrahur brutalisht edhe në kohën e privatizimit të Aeroportit të Prishtinës, por e kemi rastin e kryesindikalistit të metalistëve bacës Hasan Abazi që e patën rrahur dhe njëra ndër revistat më të mira që është botuar në kohën e pasluftës është revista Metalisti, nëse nuk ju ka rënë në dorë asnjëherë. Në njërën anë kemi pasur sindikalistë që i kanë mbrojtur ndërmarrjet, vendet e punës, i kanë mbrojtur punëtorët dhe për atë gjë janë rrahur nga grupe të caktuara që kanë qenë në anën e privatizimit të egër dhe abuziv, këto po që janë elemente fashiste sepse rrahja e sindikalistëve është dukuri fashiste që nuk ka ndodh veç te na. Në anën tjetër kemi sidikalistë të cilët në fillim të qershorit të vitit 2017 midis fushatës zgjedhore patën bërë memorandum bashkëpunimi me PAN-in”, tha Kurti në Kuvend.

Sekretari i SBASHK-ut, Ymer Ymeri, në anën tjetër në një prononcim për lajmi.net, ka thënë se kryeministri Kurti nuk ka kompetenca e as ndikim në udhëheqësitë e sindikatave.

“Sindikatat janë të pavarura që zgjidhen në anëtarët e saj, kështu që janë fjalë të kota të kryeministrit sepse nuk mund të ndikojë, së paku po flas për SBASHK-un”, ka thënë Ymeri.

Tutje, ai ka thënë se procesi zgjedhor i SBASHK-ut është duke vazhduar sipas planit.

“SBASHK-u e mban Kongresin e saj në prill të vitit të ardhshëm, i ka përfunduar zgjedhjet nëpër shoqata sindikale në shkolla, çerdhe e universitete. Janë përfunduar edhe Kuvendet e Arsimit në nivele komunale, kanë mbetur edhe dy-tri komuna të përfundojnë gjatë ditëve në vazhdim. Është përfunduar edhe kuvendi i sindikatës së arsimit fillor dhe të mesëm-ulët, nesër është edhe kuvendi i arsimit për nivelin e mesëm të lartë. Zgjedhjet janë duke shkuar sipas planifikimeve që i ka bërë SBASHK-u, unë i bëj thirrje kryeministrit të ulet të bisedojë me sindikatat dhe të mos humb kohë kot me tentim-ndryshimin e krerëve të sindikatave, pasi që nuk mund t’i ndryshojë”, ka thënë Ymeri.

Ai ka deklaruar se kryeministri Kurti ka marrë një reagim nga Sindikata Evropiane e Arsimit por edhe nga Sindikata Evropiane e Shërbyesve Civil, ku i është kërkuar edhe dialogu dhe mos-ndërhyrja në sindikata.

“Andaj, me këtë çështje kryeministri e dëmton edhe procesin e Kosovës dhe është shpenzim i kotë i kohës pasi që nuk do të ketë sukses nëse mendon të ndërhyjë në përzgjedhjen e përfaqësuesve tone”, ka deklaruar Ymeri.

Sa i përket çështjes së grevës dhe paralajmërimeve që SBASHK-u ka bërë gjatë javëve të kaluara, Ymeri ka thënë se tashmë i kanë dhënë një afat kohor Qeverisë së Kosovës që deri në muajin mars të vitit tjetër të bëhen të gjitha përgatitjet e nevojshme për Ligjin e Pagave, në mënyrë që në fund të muajit mars ky Ligj të dërgohet në Kuvend.

Ai ka theksuar se nëse kërkesat e SBASHK-ut nuk plotësohen deri atëherë, pritet të ketë edhe greva.

“Nëse deri atëherë kemi sinjale se nuk do të përmbushen kërkesat tona, atëherë së bashku me të gjitha sindikatat pasi që është Ligj që i prek interesin e të gjithë punësuarve që paguhen nga buxheti i Kosovës, atëherë kemi veprimet e koordinuara”, ka thënë Ymeri.

Ai ka folur edhe për akuzat e kryeministrit Kurti se sindikatat kanë bërë marrëveshje me Qeverinë PAN në vitin 2017.

“Qeveria PAN ka qenë Qeveri e Republikës së Kosovës, nuk ka qenë e zgjedhur as nga Serbia, as nga Rusia apo ndonjë shtet tjetër. Është zgjedhur nga populli i Kosovës, nga votuesit e Kosovës dhe ka qenë me shumicë në Kuvendin e Kosovës. Edhe Albin Kurti sot është i zgjedhur nga populli i Kosovës, ne disa herë i kemi bërë ftesë për bashkëpunim, do të thotë sindikatat nuk janë parti opozitare por janë me bashkëpunu me secilën Qeveri që është. Ne kemi pasur marrëveshje të bashkëpunimit me atë Qeveri dhe atë marrëveshje e kemi zbatu në të gjitha pikat që kanë qenë gjatë asaj qeverisje. Pra, është e paarsyeshme kur Kurti thotë keni bashkëpunu me atë Qeveri, ajo ka qenë e Republikës së Kosovës dhe ka nxjerr shumë ligje që sot kryeministri Kurti i zbaton ato ligje që i ka nxjerrë ajo Qeveri”, ka përfunduar Ymeri.

Kujtojmë se kryeministri Kurti është kritikuar edhe më herët për një deklaratë të ngjashme, ku kishte thënë se ashtu siç ka ndryshuar politika në Kosovë, duhet të ndryshojë edhe udhëheqësija e sindikatave. /Lajmi.net/