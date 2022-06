Sasi e madhe e narkotikëve tentohet të futet Burgun e Dubravës, kapet nga policia

SHKK, përmes një postimi në Facebook, shton se, Njësiti i Inteligjencës së SHKK-së, pasi ka pranuar një informacion ka lokalizuar një veturë, brenda së cilës është gjetur substancë e dyshuar narkotike, shkruan lajmi.net.

Tutje, shtohet se policia është njoftuar lidhur me rastin dhe se SHKK ka filluar hetimet.

Në Qendrën Korrektuese të Dubravës parandalohet futja e kontrabandës

Sot në Qendrën Korrektuese të Dubravës pas një informacioni konfidencial nga Njësiti i Inteligjencës së SHKK-së, përmes rrugëve operative, oficerët korrektues kanë arritur të parandalojnë futjen e kontrabandës brenda kësaj qendre.

Me të pranuar informacionin, i menjëhershëm ka qenë reagimi i stafit përgjegjës për siguri, i cili ka ndërmarr veprimet e nevojshme, me ç` rast në tunelin e hyrjes në Porten e Re të qendrës kanë lokalizuar veturen e kompanisë, e cila është e kontraktuar për servisimin e pajisjeve elektrike në SHKK.

Gjatë kontrollit, brenda pjesës së pasme të vetures (bagazh), në mënyrë të kamufluar është gjetur substancë e dyshuar narkotike.

Lidhur me rastin është njoftuar policia, ndërsa SHKK ka filluar hetimet dhe shumë shpejt do të dal me një raport të detajuar.

Shërbimi Korrektues i Kosovës mbetet i përkushtuar në luftimin kontrabandës brenda institucioneve korrektuese dhe asnjëherë nuk do të qëndroj duarkryq përballë këtyre dukurive negative, të cilat rrezikojnë rendin dhe sigurinë e saj. /Lajmi.net/