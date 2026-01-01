Sasa: Të premten do të dal, vendimi im është i prerë

Të nominuarit e kësaj jave, Bia, Alba, Labi, Labinoti, Toney, Sasa dhe Arditi po përballen me pyetjet e publikut. Pyetja drejtuar Sasës ishte se:“Pse sa herë je në nominim e manipulon publikun kinse të premten do të dalësh e nuk del?” Megjithatë Sasa tha se një gjë e tillë nuk është e vërtetë, por shtoi…

01/01/2026 22:50

Të nominuarit e kësaj jave, Bia, Alba, Labi, Labinoti, Toney, Sasa dhe Arditi po përballen me pyetjet e publikut.

Pyetja drejtuar Sasës ishte se:“Pse sa herë je në nominim e manipulon publikun kinse të premten do të dalësh e nuk del?”

Megjithatë Sasa tha se një gjë e tillë nuk është e vërtetë, por shtoi se vendimi për të dalë nesër, është i prerë.

“Do e shihni nesër, vendimi im është i prerë, nesër do të dal”, tha ajo.

