Sasa e VV’së e kallë atmosferën në diskotekë

Aktorja e njohur dhe deputetja e njohur shqiptare, Adriana Matoshi, së fundmi u bë hit në rrjetet sociale me një reagim të sajin në kuvend.

Në ditën famëkeqe të Kuvendit të Kosovës ku deputetët u përfshin në një përledhje fizike, ajo ngriti lart një banderolë me mbishkrimin “A më lirë një shihe ujë a një ari tokë”.

E teksa ka pasur një javë të ngjeshur me punë dhe aktivitete, Adriana gjeti kohë që në vikend të shijonte një mbrëmje të mirë me shoqërinë.

Ajo së bashku me aktoren tjetër të famshme me origjinë nga Tropoja, Arjola Demirin, duket se kishin vendosur që ta kalonin mbrëmjen e së shtunës në një nga diskotekat e qytetit.