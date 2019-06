“Sarrit i duhet dikush si Jorginho’

Maurizio Sarri së fundmi është emëruar trajner i skuadrës së Juventus, dhe duket se edhe aty do të nxitet ta transferojë Jorginhon.

Agjenti i lojtarit është ai që së fundmi ka insistuar se Sarri ka nevojë për një lojtar si Jorginho për ta aplikuar lojën e tij.

Santos nuk ka fshehur dëshirën e tij për të parë një ribashkim të klientit të tij me trajnerin italian, që do të ishte për herën e dytë.

“Sarri ka nevojë për një lojtar si Jorginho në mënyrë që ta luajë lojën e tij” ka thënë ai, transmeton lajmi.net.

“Nuk e di strategjinë e merkatos së Juventus, por do të shohim. E di që Sarri sapo ka mbërritur aty. Ai do të vendos së bashku me Paratici.”

“Unë mund t’i shoh ata teksa flasin për objektivat e merkatos, por ata nuk do të telefonojnë pa shkuar fillimisht tek Chelsea” ishin fjalët e tij.

Jorginho kishte kaluar së bashku me Sarrin edhe në kohën kur trajneri linte Napolin për të kaluar tek skuadra londineze.