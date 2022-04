Sarrazini takohet me Lajçakun në Bruksel, bisedojnë për Ballkanin Perëndimor

Për takimin ka njoftuar Lajçak me anë të një postimi në llogarinë zyrtare të tij në ‘Twitter’. Ai tha se temë diskutimi kishin Ballkanin Perëndimor dhe të ardhmen evropiane, shkruan lajmi.net.

“Mirë se vini në Bruksel, Manuel Sarrazin. Jam i lumtur që u takuam personalisht dhe diskutuam për Ballkanin Perëndimor dhe të ardhmen e tyre evropiane. Po e mirëpres bashkëpunimin e ngushtë mes nesh”, ka shkruar Lajçak.

Kjo është hera e parë që të dy emisarët janë takuar ndërmjet vete, që prej emërimit të Sarrazinit nga Bundestagu në pozitën aktuale. /Lajmi.net/

Welcome to Brussels, @ManuelSarrazin! Good to meet in person and discuss the Western Balkans and their European future. Looking forward to our close cooperation. pic.twitter.com/mIGmy2kC81

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) April 28, 2022