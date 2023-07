Saranda vërshohet nga turistët Përderisa jemi në sezonën e verës, turistët ia kanë mësyrë me të madhe bregdetit shqiptar. Kryeministri Edi Rama me një postim në rrjetin social Facebook ka nxjerrë fotot ku shihet se si pushuesit po e frekuentojnë me të madhe plazhin e Sarandës, shkruan lajmi.net “Saranda e preferuara e turistëve Pushime të bukura”, ka shkruar Rama./Lajmi.net