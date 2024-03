Sara Karaj, tregon se është ndarë nga partneri menjëherë pas lindjes së vajzës

Ish-banorja, Sara Karaj, ka folur për herë të parë për jetën private dhe për vajzën e saj të vogël.

Ajo ka treguar që është e ndarë nga partner i saj pas lindjes së vajzës, gjë që nuk e ka përmendur sa ka qenë brenda Big Brother VIP Albania, shkruan lajmi.net.

“Vajza imë është rritur më plot dashuri, jemi çdo ditë me njëri-tjetrin sepse jetojmë në një lagje me familjarët. Me babin e saj unë jam njohur, kam ndenjur 3-4 vite me të. Ka marrëdhënie të mira me vajzën, por ne nuk jemi bashkë. Kemi dalë për kafe dhe aty mi kishte ngjitur sytë, duke thënë se kjo do të jetë nusja ime”, është shprehur Sara.

Sara, gjithashtu ka treguar që jeton në Londër, por babai i vajzën është në një shtet tjetër, dhe kjo gjë nuk e ka penalizuar atë, në raport më vajzën.

Sipas saj, ai ka marrëdhënie të mira më vajzën e tij.

Sara, ka qëndruar vetëm 3 javë në Big Brother, dhe ka arritur t’ia marr zemrat të gjithëve më pozitivitetin e saj./Lajmi.net/