Sara dhe Bardhi vendosin t’i ndajnë rrugët, ndahen përfundimisht

Sara dhe Bardhi duket se po përjetojnë një ndarje definitive nga lidhja që krijuan në Big Brother VIP Albania 3.

Pas prime të mbrëmshëm, në një debat e sipër Sara u shpreh se nuk dëshiron të vazhdojë më lidhjen me Bardhin, teksa i shprehu zhgënjimin e saj me fjalë të rënda.

“Nuk do të kemi një distancë, do të ketë një ndarje definitive, sepse ne të dy nuk shkojmë me njëri-tjetrin, dhe ti refuzon të përshtatesh me mua. Unë kam bërë gjithçka”, tha Sara.

“Ti s’ke bo gjithçka, asnjë sakrificë, unë kam bë shumë sakrifica për ty. Unë kam thy shumë principe të mija për ty. Nuk je mundu sa jam mundu unë, unë jam ai që e ka mbajtë litarin e lidhjes, jo ti. Ti e ke këput shumë herë”, tha Bardhi.

“Më ke zhgënjyer pa fund. Turp të vij që më bën lojë sedre”, iu përgjigj Sara.

“Me mua s’ke punë më, nesër unë largohem prej teje. Ti kam evidentu gabimet mos me të humb. E mban dhuratën e ex-it tënd në dorë çdo ditë. Ke tregu që je shtatzënë, dhe unë jo mirëkuptues unë?”, i tha Bardhi.

“Ti je shumë i ndyrë për këto që i përmende”, ia ktheu Sara.