Santiana flet për nënën e saj police: Është e vetmja femër në terren, me 12 meshkuj Santiana ka folur edhe më herët për nënën e saj, por për të njëjtën ka folur edhe së fundit. Ajo ka biseduar me banorët për nënën e saj dhe punën e saj si police, shkruan lajmi.net. Santiana ka thënë se nëna e saj është e vetmja femër me dymbëdhjetë meshkuj në terren, banorët derisa po…