“Santiana është fansja ime”, Shqipja flet me shumë vetëbesim Shqipja dhe Santiana janë dy nga banoret më të përfolura dhe më temperamente të shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Ato shumë shpesh kanë pasur probleme me njëra tjetrën, probleme këto që edhe janë komentuar shumë. “Santiana është fansja ime”, ka thënë Shqipja gjatë bisedës me banorët. Kjo e ka acaruar edhe më shumë debatin…