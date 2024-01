Santi dhe Shqipja u “rrokën” keq mes vete, Neziri: Boll me këto gjëra të turpshme se nuk ju përkasin juve

Në prajmin e sontëm të BBVK debat të zjarrtë e fyerje ms vete kishin Shqipja dhe Santiana.

Secila nuk e kurseu aspak tjetrën, shkruan lajmi.net.

Pas kësaj ndërhyu moderator Nderim Neziri.

Ai u tha atyre se këto çka thonë ato nuk janë aspak normale dhe u bëri thirrje që të ndalojnë këtë gjuhë mes tyre.

“Është banale për cfare jeni kapë…ky debat nxjerri terme të turpshme. Flsini me argumente flsini me fakte dhe kapuni ndonjëherë në ndonjë temë konkrete. Boll më me këto gjëra se nuk ju përkasin juve”, tha Neziri për SHqipen dhe Santianën./Lajmi.net