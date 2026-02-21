Sanohen defektet teknike, treni Pejë-Prishtinë rikthehet në qarkullim sipas orarit
Zyrtarë nga Trainkos kanë bërë të ditur se janë sanuar defektet teknike dhe qarkullimi me tren do të jetë sipas orarit.
Nga Trainkos theksuan se për arsye teknike ishte ndërprerë vetëm qarkullimi në linjën Pejë – Prishtinë, i orës 05:30.
“Për shkaqe teknike ishte anuluar vetëm linja Pejë – Prishtinë, me nisje në ora 05:30, datë 21.02.2026. Tashmë qarkullimi me tren është sipas orarit të rregullt”, thanë nga Trainkos për telegrafi.