Sanksionet na mbetën në derë, Stano: Kur të ketë deeskalim, mund të hiqen

Nga fundi i qershorit të vitit të kaluar, Bashkimi Europian sanksionoi Kosovën.

Krejt kjo kishte ardhur që sipas tyre, veprimet e Kosovës në fund të majit në veri të vendit, quan në eskalim të situatës atje, ku nga protestat e dhunshme të serbëve, mbetën të lënduar dhjetëra ushtarë të KFOR’it, shkruan lajmi.net.

Pyetja është se kur do të hiqen këto masa.

Zëdhënësi i Bashkimit Europian, Peter Stano, të cilit i kanë mbetur edhe pak muaj në këtë detyrë, ka treguar se kur mund të hiqen këto masa.

Ai thotë se njerëzit e BE’së janë në teren, ndërsa thekson se ata do të vlerësojnë situatën, dhe se po punojnë me partnerët për deeskalim të mëtutjeshëm.

Stano thotë se kjo varet nga Kosova krejt, pastaj do të propozohet të hiqen ato nëse punohet për të deeskaluar situatën në katër komunat në veri të vendit.

“Sa i përket masave, natyrisht se ne po e përcjellim situatën çdo ditë nga afër. Ne kemi njerëz në terren dhe i kemi dedikuar përpjekjet dhe vëmendjen tonë për të parë se çfarë po ndodh. Ne gjithashtu po punojmë me partnerët për t’i ndihmuar për të ndërmarrë hapa të nevojshëm për të deeskaluar dhe për t’u përballur me problemet që kanë kontribuuar në krizat e fundit dhe kur hapa të mjaftueshëm poizitiv të jenë ndërmarr atëherë BE-ja do të rivlerësojë masat e marra ndaj Kosovës dhe heqjen e mundshme të tyre”, tha Stano.

Kujtojmë që me 28 qershor të vitit të shkuar Bashkimi Europian mori një sërë masash ndaj Kosovës.

Këto masa ishin të natyrës kryesisht ekonomike dhe atyre politike.

Në masat politike parashihet pezullimi i pjesmarrjes së Kosovës në nisma të ndryshme politike europiane, përjashtim bënë vetëm shkuarja dhe kthimi në dialogun e Brukselit.

Ndërsa për masat e natyrë ekonomike, është paraparë pezullimi i fondeve të IPA.

Është vlerësuar gjerësisht edhe nga shoqatat e biznesit dhe nga ekspertët ekonomik, se këto masa kanë impakt financiar disa qindra miliona euro për ekonominë e brishtë kosovare./Lajmi.net