“Sanksionet na mbetën në derë”: BE s’tregon nëse po shqyrton masa tjera ndaj Kosovës, SHBA më ashpër Derisa po debatohet nëse dialogu mes Kosovës e Serbisë në Bruksel ‘pësoi debakël’ të enjten, një temë tjetër që po flitet është edhe ajo e ‘karrotës e shkopit’ që iu referua të premten edhe zëdhënësi zakonisht i kujdesshëm i BE’së, Peter Stano. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar konsultime me vendet anëtare dhe me Shtetet e Bashkuara…