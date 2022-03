Sanksionet e Perëndimit për oligarkët rusë: Këto janë jahtet milionëshe që u sekuestruan

Sipas Byrosë Kombëtare të Kërkimeve Ekonomike, biznesmenët rusë do të kishin një shumë parash jashtë kufijve të Federatës, të barabartë me atë të të gjithë popullit rus në vend. Si simbol i pasurisë së tyre janë padyshim jahtet. Varka gjigante me vlerë dhjetëra apo qindra miliona dollarë, të pajisura me çdo komoditet.

Pas shpërthimit të konfliktit në Ukrainë, Franca, Gjermania dhe Italia kanë hyrë në praktikë, duke sekuestruar ditët e fundit pikërisht ato superjahte të miqve të Vladimir Putin, të pranishëm në ujërat evropiane.

Dhe ndërsa ka nga ata që me nxitim i kanë zhvendosur varkat në porte të sigurta pa sanksione, si Maldivet apo Dubai, të tjerëve u është dashur t’u thonë lamtumirë gurëve të çmuar.

Me një goditje, ata që ishin investitorë fitimprurës për milionat e tyre janë bërë mysafirë të padëshiruar.

Ashtu si multimiliarderi Alisher Usmanov, pronar i “Dilbar” që të lë pa frymë.

156 metra e gjatë, 12 suita, plus pishinën më të madhe në botë, duke e bërë atë me vlerë 600 milionë dollarë. I parkuar për mirëmbajtje në portin e Hamburgut, ai nuk do ta shohë më pronarin e tij për disa kohë.

Me të njëjtën vlerë është edhe “Sailing Yacht A”, i cili kap vlerën e 578 milionë eurove, i sekuestruar nga autoritetet italiane nga Andrey Melnichenko, një pasuri e vlerësuar prej 17 miliardë dollarësh.

Franca dhe Spanja gjithashtu morën masa, duke sekuestruar “Amore Vero”, jahtin e shefit ekzekutiv të Rosneft, Igor Sechin dhe “Valerie”, që i përkiste Sergej Chemezov. Një gjueti autentike luksi, që sigurisht nuk do të përfundojë këtu!