Sanksionet e BE për Kosovën, Hoti: Urgjentisht të mblidhet Kuvendi i Kosovës Sot Bashkimi Europian publikoi sanksionet ndaj Kosovës, e që këto sanksione iu ishin bërë me dije Kosovës me 28 qershor. Dhe për këtë ka reaguar ish-kryeministri Avdullah Hoti, shkruan lajmi.net. Për këtë ai ka kërkuar seancë të jashtëzakonshme në Kuvendin e Kosovës. Postimi i plotë: Më 28 qershor 2023, BE e paska njoftuar Qeverinë e…