​Sanksionet amerikane: Vuçiq planifikon bisedë me Putin, përmend edhe Kosovën

Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vendosin sanksione direkte ndaj Industrisë së Naftës së Serbisë (NIS), ndërsa akuzoi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti se nuk e dëshiron pjesëmarrjen e Listës Serbe në zgjedhje.

Në seancën e Qeverisë së Serbisë, Vuçiq tha se vendosja e sanksione amerikane do të vendosë Beogradin zyrtar në pozitë të vështirë.

“Problemet me rafinerinë dhe gjigantët tanë të tjerë pasojnë, në thelb me mbijetesën e ekonomisë”, tha Vuçiq, duke shtuar se ai do të fliste me ambasadorin amerikan Christopher Hill dhe se më parë kishte biseduar me sekretarin amerikan të Rritjes Ekonomike Jose Fernandez.

Vuçiq ka bërë të ditur se do të kenë 30 ditë për të vlerësuar situatën, dhe se vendimin përfundimtar duhet ta marrin deri më 15 shkurt.

Ai kërkoi nga qeveria serbe formimin e dy ekipeve, njëra për marrëveshjen e gazit dhe tjetra për NIS dhe u caktua një seancë e re për ditën e diel.

Duke folur për Kosovën, Vuçiq vuri në dukje se kryeministri Albin Kurti nuk dëshiron pjesëmarrjen e Listës Serbe në zgjedhje parlamentare të 9 shkurtit, “pasi është një faktor përçarës për të”. Ai kërkoi nga kreu i së ashtuquajturës Zyrë për Kosovën Petar Petkoviq që “të ndërmerr masa shtesë.”