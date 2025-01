​Sanksionet amerikane, Vuçiq do të zhvillojë një bisedë me Putin

Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq ka reaguar pasi SHBA vendosi sanksione ndaj industrisë serbe të naftës duke thënë se do të zhvillojë një bisedë me aleatin e tij strategjik rus Vladimir Putin.

Ai tha se nga Serbia po kërkohet tërheqja e plotë e interesave ruse dhe NIS.

“Këto janë sanksionet më të rënda dhe presim që kryeqyteti rus të largohet deri më 25 shkurt”, tha Vuçiq, duke shtuar se Serbia do të reagojë me përgjegjësi dhe seriozitet dhe nuk do të ngutet në marrjen e vendimeve të gabuara.

Vuçiq i ka quajtur sanksionet “sulm gjithëpërfshirës” ndaj kompanive dhe kompanive ruse të lidhura me to. Ai tha gjithashtu se do të kërkojë nga administrata e ardhshme amerikane që ta rishqyrtojë këtë vendim.

“Do të shohim nëse mund të marrim disa rrethana lehtësuese në lidhje me vendimet që tashmë janë marrë”, tha ai.

Vuçiq theksoi se Serbia nuk është vend armiqësor ndaj Rusisë dhe se nuk dëshiron ndonjë marrje armiqësore të pronës së të tjerëve, andaj do të flasë fillimisht me presidentin rus.

Presidenti i Serbisë tha se këto janë sanksione shumë të ashpra që kanë dy baza ligjore – një nga viti 2014 dhe një nga 2020, nga administrata e Barack Obamës dhe Joseph Biden.

“Këto janë sanksionet më të rënda që prekin një kompani në Serbi dhe kërkojnë tërheqjen e plotë të kapitalit dhe interesave ruse nga NIS. Kompania do të mund të operojë rregullisht, por ne duhet të fillojmë menjëherë planin e transformimit të pronësisë dhe ky plan duhet të miratohet nga SHBA-ja. Kemi 45 ditë për të gjitha operacionet, duke përfunduar më 25 shkurt. Deri atëherë, ne duhet të përfundojmë gjithçka me Rusinë dhe kemi vetëm deri më 10 mars për të zgjatur transaksionet financiare, por edhe kjo duhet të miratohet nga Departamenti i Thesarit i SHBA-së”, tha ai.

Shtetet e Bashkuara kanë vendosur së fundmi disa nga sanksionet më të rrepta ndaj industrisë ruse të naftës deri më tani, përfshirë edhe NIS. Sanksionet u vendosën kundër 180 anijeve, dhjetëra tregtarëve, dy kompanive të mëdha të naftës dhe disa drejtuesve në sektorin rus të naftës, thuhet në dokument.