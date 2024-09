Sanksion tjetër nga SHBA-të: Raportohet se Njësitë Speciale të Kosovës nuk do të jenë për një kohë pjesë e trajnimeve ndërkombëtare Njësitë Speciale të Policisë së Kosovës për një kohë nuk do të jenë pjesë e trajnimeve ndërkombëtare të organizuara e mbështetura nga SHBA-ja. Siç ka mësuar TV Dukagjini nga burime të afërta me këto zhvillime, krejt kjo është bërë si formë sanksionimi për veprimet e Qeverisë dhe Policisë në veri të Kosovës, kur mbylli komunat…