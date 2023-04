Sane u shfaq me buzë të fryrë pas goditjes nga Mane

27-vjeçari gjerman mbeti me gojë të gjakosur pas një sherri me shokun e skuadrës Sadio Mane pas humbjes të së martës në çerekfinale të Ligës së Kampionëve ndaj Manchester Cityt.

Gjithçka filloi kur Sane dhe Mane patën një debat në fushën e ‘Etihad’ në fazat e fundit, kur Mane vrapoi në hapësirë për një top në vend që të dilte shkurt.

Pas bilbilit të plotë, ish-sulmuesi i Liverpoolit sulmoi Sane-n dhe e goditi me grusht në fytyrë, sipas ‘BILD’, pasi ai u ankua se si i foli Sane.

Gjatë barazimit të djeshëm të gjigantit gjerman mediat kapën fytyrën e Sanes, teksa shihej qartë gjendja e tij./Lajmi.net/

The state of Leroy Sane's swollen lip 😳

It comes after his midweek dressing room altercation with Sadio Mane… 😬#OptusSport pic.twitter.com/9sRnjgFhzA

