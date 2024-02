Sanduloviq fajëson Vuçiqin për rrahjen që e pësoi dhe Putinin për vdekjen e opozitarit rus

Politikani opozitar serb një ditë pasi kreu homazhe tek varri i Adem Jasharit, ishte rrahur në mënyrë barbare në Serbi.

“Nuk ka dallim apo dyshim! Nënshkrimi është i njëjti dhe qëllimet ishin të njëjta! Nikola Sanduloviq pati fat dy herë, Navalni nuk pati fat herën e dytë”, ka shkruar ai në X.

Sanduloviq madje gjatë një takimi në Tiranë, u kërkoi falje shqiptarëve për vrasjet gjatë luftës në Kosovë.

Përndryshe, ekipi i Navalny beson se aktivisti u vra me urdhër të presidentit Vladimir Putin.

Një grup i të drejtave tha se 400 rusë ishin arrestuar për vendosjen e homazheve.

Qeveritë perëndimore thonë se fajin e kanë autoritetet ruse për vdekjen e papritur të 47-vjeçarit, ndërsa ministrat e jashtëm nga grupi i vendeve të pasura G7 i bënë thirrje Rusisë që të “sqarojë urgjentisht” rrethanat që e rrethojnë atë.

Putin nuk ka komentuar publikisht që kur shërbimi rus i burgjeve njoftoi të premten se Navalny ishte sëmurë dhe vdiq në burgun e largët IK-3 në Rrethin Arktik.

Menjëherë pas kësaj, Kremlini tha se ishte në dijeni dhe presidenti ishte informuar.

Ministria e Jashtme e Rusisë tha se hodhi poshtë hipotezat “të njëanshme dhe joreale” mbi shkakun e vdekjes së tij, të bëra gjatë një takimi me zyrtarët britanikë të shtunën.

Navalny ishte një nga fytyrat më të spikatura të opozitës ruse ndaj regjimit të Putinit dhe po vuante një dënim prej tre dekadash për akuza të motivuara politikisht në koloninë penale “Ujku Polar” në Kharp, rreth 1,200 milje (1,900 km) në veri të Moskës.

Nënës së tij Lyudmila Navalnaya, thuhet se iu tha nga shërbimi i burgut se ai vdiq të premten pasi u rrëzua dhe ra pa ndjenja gjatë një shëtitjeje, sipas ekipt të tij.

Ajo vizitoi koloninë të shtunën dhe iu dha një njoftim zyrtar që thoshte se ora e vdekjes ishte 14:17 me orën lokale (09:17 GMT), tha Yarmysh.

Një tjetër aleat i Navalny, Ivan Zhdanov, tha se nënës së aktivistit iu tha se ai vdiq nga “sindroma e vdekjes së papritur” – një term i përgjithshëm dhe i paqartë për një gjendje që shkakton vdekje të papritur nga arresti kardiak pa ndonjë shkak të dukshëm.

Ekipi i tij tha se zonjës Navalnaya iu tha se trupi i tij ishte dërguar në qytetin Salekhard, pranë kompleksit të burgut, por kur ajo mbërriti, morgu ishte i mbyllur.

Zyrtarët e burgut thuhet se i thanë asaj se një ekzaminim fillestar pas vdekjes nuk ishte përfundimtar dhe do të duhej të kryhej një i dytë.

Aleatët e Navalny pretendojnë se trupi i tij po mbahet qëllimisht nga autoritetet ruse në mënyrë që ata të “mbulojnë gjurmët” dhe bëjnë thirrje që trupi t’i kthehet familjes së tij “menjëherë”.

Postimi i plotë:

There is no difference or doubt! The signature is the same and the intentions were the same!

Nikola Sandulović was lucky twice, Navalny was not lucky the second time!@UNHumanRights @JeffSonnenfeld @FIGHT_4_RIGHT_S @MichaelPolakLaw #richrvxnews @aliciakearns @David_Cameron… pic.twitter.com/l0OTwsToao

— Nikola Sandulovic (@Sandulovic_N) February 18, 2024