Sandulovic i reagon Escobarit: Nëse miku juaj Vuçiq ju lejon të më takoni, do t’ju jap përgjigjet e shumë pyetjeve

Ndër ta ishte edhe kryeministri Albin Kurti, ku pas takimit me të cilin, Escobar doli me kritika, duke filluar nga fakti se Kurti nuk i pranoi propozimet e tij lidhur me çështjen e dinarit, shkruan lajmi.net.

Lidhur me “mbështetjen e supozuar” të Escobarit ndaj Serbisë, ka reaguar politikani serb, Nikolla Sanduloviq.

Kryesisht ai iu adresua faktit se presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq nuk po e dorëzon në Interpol terroristin përgjegjës të sulmit në Banjskë, Milan Radoiçiq, ku rreth kësaj, Sanduloviq tha se është çështje kohe para se njëri ta tradhtoj tjetrin.

“Kush do të jetë i pari që do të arrestojë apo tradhtojë kë? Aleksandar Vuçiq do të jetë i pari që do të tradhtojë Milan Radoiçiqin, apo Milan Radoiçiq do ta tradhtojë Aleksander Vuçiqin”, këto pyetje i bëri Sanduloviq, duke iu drejtuar Escobar, përmes një postimi në ‘X’.

“Po ju pyes sepse shoh që nuk u përgjigjeni shumë pyetjeve në këtë intervistë. Nëse “nuk e dini” përgjigjen e duhur për disa pyetje edhe pas 20 vitesh të kaluara në Ballkan, mos ngurroni të më kontaktoni dhe unë do t’ju ndihmoj të gjeni përgjigjet”, shtoi më tutje ai.

“Ndoshta as nuk e dini se më kanë rrëmbyer, torturuar dhe rrahur në zyrat e BIA-s serbe në prani të Milan Radoiçiqit, të cilin Aleksandar Vuçiq nuk do ta dorëzojë në Interpol? Unë do t’ju jap M.Sc. Gabriel përgjigjet e shumë pyetjeve, sigurisht nëse miku juaj Aleksandar Vuçiq ju lejon të më takoni…”, ka thënë më tutje ai duke iu drejtuar Escobarit. /Lajmi.net/

“To be or not to be, that’s the question now”?!

Who will be the first to arrest or betray whom?

Aleksandar Vučić will be the first to betray Milan Radoičić, or will Milan Radoičić betray Aleksander Vučić?

Who will end up in prison because of whom or who knows where?!

Do you know… pic.twitter.com/3LUX3daq61

— Nikola Sandulovic (@Sandulovic_N) March 15, 2024