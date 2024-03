Sandulloviq publikon fotografinë e fëmijëve të familjes Jashari: Iu lash lule dhe kërkova falje në emër të Serbisë

Si pasojë e këtij veprimi të tij ai u arrestua dhe u torturua nga BIA serbe pas të cilës kaloi disa ditë edhe në spital.

Sandulloviq ka deklaruar, se personi i cili e kishte torturuar atë ishte Millan Radoiçiq që ishte në krye të sulmit terrorist në Banjskë, ku si pasojë humbi jetën një pjesëtar i Policisë së Kosovës.

Në një postim të bërë në llogarinë e tij në X, Sandulloviq ka postuar fotografinë e fëmijëve të familjes Jashari, duke kërkuar që të shikohet me vëmendje fotografia dhe pyet nëse janë “ata terroristë”.

“Shikoni mirë këtë fotografi, sepse këta janë fëmijët e familjes Jashari që janë vrarë. Ata u vranë me urdhrat e kriminelit të luftës Sllobodan Millosheviq. Në mesin e fëmijëve ishte 7-vjeçarja Blerina Jashari, e cila u vra me një plumb në kokë”, ka shkruar Sandulloviq.

Ai ka shkruar se mbi këto varre ka lënë lule dhe ka kërkuar falje në emër të Serbisë.

“Kryetari i Partisë Republikane në Serbi, Nikola Sanduloviq, vendosi lule në varrin e saj, kërkoi falje në emër të serbëve që nuk e bënë këtë krim dhe kërkoi falje në emër të paqes dhe të ardhmes së popullit serb dhe shqiptar në Kosova”, ka shkruar ai.

Sandulloviq ka shtuar se kjo është arsyeja pse ai u rrëmbye, u torturua, u poshtërua dhe u rrah për vdekje nga policia sekrete serbe BIA me urdhër të spiunit të dekoruar rus Aleksandar Vulin dhe presidentit serb Aleksandar Vuçiq. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Are these Albanian children terrorists?

Take a good look at this photo, because these are the murdered children of the Jashari family. They were killed on the orders of the war criminal Slobodan Milosević. Among these children was the seven-year-old girl Blerina Jashari, who was… pic.twitter.com/riN0qCRElD

— Nikola Sandulovic (@Sandulovic_N) March 7, 2024