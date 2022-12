Samiti BE-Ballkani Perëndimor në Tiranë: Policia rrethon zonën, protesta e PD s’lejohet në Bulevard

Fëmijë me prindërit duke ecur të shkujdesur përpara këtij posteri që paralajmëron mbajtjen e samit të BE-s, mbase pa e kuptuar se të martën e 6 dhjetorit Tirana për pak orë, do të kthehet në kryeqytetin e Evropës.

Pak metra me tutje, përgatitjet vazhdojnë për të mikpritur të gjithë udhëheqësit e vendeve anëtare të BE-s në samit e BE-s me Ballkanin Perëndimor, një ngjarje e rrallë e historike për historinë moderne të Shqipërisë.

Mbajtja e këtij samiti në Tiranë, shihet si një kthim mëndje të BE-s ndaj Ballkanit Perëndimor pas një përgjumje e ulje shpejtësie me zgjerimin. Rreth orës 9:15 në këtë pjesë të Sheshit Italia, kryeministri Edi Rama do të presë udhëheqësit e BE.

Diskutimet e këtij samiti, i pari këtij lloji mes BE dhe Ballkanit Perëndimor, nis në orën 10:00 nga ku agjenda parashikon të flitet për çështje që lidhen me pasojat e agresionit rus në Ukrainë, forcimi sigurisë në përpalljen me influencat e huaja e ato të emigracionit. Përfshi marrjen e vendimit për heqjen e tarifave roaming për vendet e Ballkanit Perëndimor.

Sikurse edhe në samitet e shkuara, në Bruksel apo vende të tjera, siguria kthehet në një sfidë më vete.

Me kërkesë të ekspertëve të sigurisë të BE për mbarëvajtjen e samit, ata kanë kërkuar dy rrathë sigurie. Një të gjerë i cili nis nga ish hotel Dajti dhe përfund në afërsi të kodrave të liqenit. Ndërsa tjetri më i ngushtë rrethon të gjithë perimetrin e zonës ku do të mbahet samiti.

Policia do rrethojë stadiumin Air Albania, dhe hotelin ku liderët nga 44 shtete do të mblidhen për këtë samit.

Insistimit të opozitës për të protestuar në bulevardin dëshmorët e Kombit, drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit, Muhamet Rrumbullaku publikisht i tha “Jo”.

“Policia e Shtetit nuk e ndalon protestën e lajmëruar, por garanton mbarëvajtjen e saj jashtë perimetrit të sigurimit. Arsyeja do të fitojë mbi emocionet e kujtdo”- tha Rrumbullaku.

Me gjasa policia do lejojë tubimin e opozitës në sheshin Skënderbej, atje ku sugjeroi edhe bashkia e Tiranës.

Në Tiranë nga departamenti media i Komisionit Evropian kanë ardhur dy zonja të cilat po kujdesen edhe për detajet se ku do të qëndrojë 600 gazetarë shqiptarë e të huaj akredituar për samitin./TCh/