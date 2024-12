Samiti BE-Ballkan Perëndimor- Kosova përfaqësohet nga Osmani Brukseli më 18 dhjetor do të mbledhë në një samit liderët e BE-së dhe të Ballkanit Perëndimor. Gjatë këtij takimi është paraparë që të ketë takime lidhur me bashkëpunimin politik dhe ekonomik mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Gjithashtu do të diskutohet edhe për implementimin e planit të rritjes dhe integrimin gradual të dy rajoneve.…