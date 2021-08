Bukuroshja shqiptare ka postuar një foto të re në të cilën është shfaqur tejet atraktive, shkruan lajmi.net.

Veshur me një bluzë me dekolte të hapur Samanta zbuloi gjoksin e formësuar derisa dukjen e plotësoi me një aksesor ngjyrë ari.

View this post on Instagram A post shared by Samanta Karavella (@samantaofficial)

Këngëtarja u pëlqye shumë meqë rast mori edhe shumë komente pozitive nga fansat e saj.

Ndryshe, “Mala & Cha, cha, cha” është kënga e fundit e Samantës./Lajmi.net/