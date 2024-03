Salihu: Mos u quditni me Petrovcin, ju e keni votu Gërvallën që i ka quajtur krerët e UÇK-së kriminelë

Salihu në reagim të asaj se çka nënvizoi Petrovci, thotë se “ai është prototipi i ketij pushteti dhe frymes qe promovon ai. Jo rastesisht ai fyen kreret e UÇK-se derisa i lavderon Albinin e Vjosen”.

“Mos u beni kishe po çuditni me Enver Petrovcin. Ju, mbi 70 mije shqiptare, e keni votu Donika Gervallen pasi i ka quajtur publikisht kreret e UÇK-se kriminele e vrases. Mu pas ketyre deklaratave, Albin Kurti e ka bere Doniken ministre te jashtme”, shkruan Salihu.

Tutje, analisti Salihu thotë se “e, ketij poshteni-gllumacit duhet me i kallezu dikush qe lufta nuk behet vetevetiu. Ate duhet me be dikush. E, poshteni-gllumaci nuk e ka be. Jo vetem se eshte frikesu, por, per me keq, edhe sepse ka qene ne rregull me ate regjim”.

Ai ka shpërndarë edhe një intervistë të para disa viteve për “Nin” të Beogradit.

“Ne foto e keni intervisten e para disa viteve qe poshteni-gllumaci e ka dhene per “Nin”-in e Beogradit ku tregon me mall se qysh para lufte “graxhanat” serbe e shqiptare kane be korzo bashke, kurse “selaket” kane qendru anash, nderkohe qe ankohet se tash “selaket” jane kulturu.

“Po besoj qe me keto deklarata i permbush kriteret per me qene poshteni-ministri i jashtem i radhes i Albinit ne mandatin tjeter”, përfundon ai.

Postimi i plotë: