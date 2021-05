Salihu: Imagjinojeni sikur një ministër i Jashtë kroat do ta quante “kriminel” Ante Gotovinën

Me anë të një postimi në Facebook, Salihu ka thënë se Gërvalla mund të fliste edhe më rëndë në qoftë se do të ishte qytetare e thjeshtë e Kosovës, por në asnjë formë sipas tij duke qenë ministre e Jashtme e vendit, shkruan lajmi.net.

Ai ka krahasuar këtë rast me gjeneralin kroat, Ante Gotovinen, dhe çka do të ndodhte nëse një ministër i Jashtëm i Kroacisë do ta quante kriminel atë.

“Ndaluni per nje sekond dhe imagjinojeni nese shoqeria kroate do te toleronte qe nje minister i Jashtem kroat ta quante Ante Gotovinen kriminel ose te thoshte se ka deponuar kunder tij ne Hage! Nuk e imagjinoni dot, apo jo?! Eh, kujtojeni kete detaj sa here qe e pyetni veten se si u be qe Kroacia e çliroi veten pa intervenim direkt nderkombetar”, ka shkruar ai.

Postimi i plotë:

Ministrja e Jashtme e Kosoves thote se ka deponuar deshmi kunder Thaçit e Veselit. Ajo po ashtu ka thene se VV-ja eshte partnere me ish-miqte e Milosheviqit, se Rexhep Selimi eshte figure e botes se krimit dhe se Ramush Haradinaj eshte kriminel ordiner. Sot flet per drejtesi, nderkohe qe tashme ua ka shqiptuar denimin maksimal shume kohe me pare duke i shpallur si kriminele akoma pa e pritur verdiktin e Gjykates.

Si nje qytetare e zakonshme, mbase ajo mund te fliste po kaq ose akoma me budallisht. Por, kur keto cilesime kane dale nga dikush qe eshte ministre e Jashtme, kjo i bie qe keto cilesime po i thote vete shteti i Kosoves – pavaresisht nese jane thene me pare apo tani.

Pra, Donika Gervalla eshte shembull i gjalle se si njerezit, ashtu siç nuk i bartin fajet e mekatet e prinderve te tyre, njelloj nuk i bartin as meritat dhe patriotizmin e tyre. Domethene, mund te jesh vajza e Jusuf Gervalles (themeluesit te LPK-se) dhe te behesh marionete e Vjosa Osmanit (qe fjalen LPK-ist e perdor ne kuptim denigrues). Sepse patriotizmi e politika nuk jane materiale gjenetike qe barten permes ADN-se. Ato krijohen nga nje vetedije e larte njerezore ne kerkim te lirise. Nje vetedije qe jo secili e ka.

Nese Albin Kurti nuk e shkarkon Doniken, kjo nenkupton se ai pajtohet me cilesimet e saj – perfshire edhe ato se VV-ja eshte partnere me ish-miqte e Milosheviqit dhe se Rexhep Selimi eshte figure e botes se krimit. /Lajmi.net/