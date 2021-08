Salih Mustafa në Speciale: 16 dëshmitarë dhe 87 orë për paraqitjen e provave

Në njoftimin e lëshuar së fundi theksohet se seancat do të mbahen gjatë muajve shtator dhe tetor, saktësisht më 20-24 shtator, 27-28 shtator, 4-6 tetor dhe 12-14 tetor, transmeton lajmi.net.

“Vendimi më tej thekson se ZPS-ja do të ketë 87 orë për të paraqitur provat e saj. ZPS-ja do të thërrasë 16 dëshmitarë, 15 prej të cilëve do të dëshmojnë drejtpërdrejt. Për marrjen në pyetje të secilit dëshmitar të ZPS-së, Mbrojtjes dhe përfaqësuesit të viktimave do t’u caktohet përkatësisht 50 për qind dhe 25 për qind e kohës faktike të përdorur nga ZPS-ja për marrjen në pyetje të secilit dëshmitar”, thuhet në njoftim e Dhomave të Specializuara.

Ndryshe Salih Mustafa është i arrestuari i parë në kuadër të Gjykatës Speciale i cili po vazhdohet të mbahet në Hagë, bashkë me shumë ish-pjesëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës./Lajmi.net/