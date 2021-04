Sali Berisha: Termi Shqipëri e madhe është fabrikacion serb

Sali Berisha foli mbi bashkimin e Shqipërisë me Kosovën, ku tha se për të ideali i bashkimit të këtyre dy shteteve është i përjetshëm, mirëpo ai është i parimit se bashkimi politik duhet të bëhet vetëm me bashkërendimin me partnerët që ndihmuan në pavarësinë e Kosovës.