Sali Berisha për fundjavë në Kosovë, shihet në bjeshkët e Rugovës Ish-kryeministri shqiptar, Sali Berisha, ka zgjedhur Kosovën që të kalojë këtë fundjavë me disa nga familjarët e tij. Berisha ka publikuar fotografi nga bjeshkët e Rugovës. “Mirëmëngjes miq, ju përshëndes me këtë foto me Lilin dhe Dalilën në Rugovë”, ka shkruar ai.