Sali Berisha bëri thirrje të bojkotohet mësimi pas mbylljes së TikTok – Edi Rama reagon me ironi: Iu ka ikur mendja, mos e hidhni votën në kënetë me 11 maj Kryeministri Edi Rama ka ironizuar thirrjet e bëra një ditë më parë nga lideri i opozitës, Sali Berisha që fëmijët të bojkotojnë mësimin për shkak të mbylljes së Tik-Tok. Duke folur në një aktivitet me gratë dhe vajzat me rastin e 8 marsit, ai tha se “Në ditën e Mësuesit jehoi një thirrje për fëmijët…