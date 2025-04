Salah zgjedh dy mbrojtësit më të fortë që është përballur në karrierën e tij

Superylli i Liverpoolit, Mohamed Salah, nuk e përmendi William Saliban kur u pyet për dy mbrojtësit më të mirë me të cilët është përballur.

Që kur iu bashkua Liverpoolit në verën e vitit 2017 për një shumë të raportuar prej 36.5 milionë paund, Salah është shndërruar në një nga lojtarët më të mirë në historinë e pasur të klubit. Deri më tani, egjiptiani ka shënuar 243 gola në 395 paraqitje në të gjitha kompeticionet me “The Reds”.

Në sezonin 2024/25, numri i tij prej 27 golash dhe 18 asistimesh në Premier League ka bërë që Liverpooli të jetë vetëm gjashtë pikë larg fitimit të titullit.

Gjatë karrierës së tij, Salah është përballur me disa nga mbrojtësit më të mirë që futbolli evropian ka ofruar.

Duke folur në vitin 2023, ai përmendi dy që i kishin bërë më shumë përshtypje.

Sipas The Echo, Salah i tha Sky Sports: “Ka disa. Do të thosha (Cesar) Azpilicueta ishte i vështirë, në fund përfundoi duke luajtur në krahun e djathtë, por Azpilicueta ishte i vështirë.

“Kam luajtur me Ashley (Cole), oh Zot, mënyra si lexonte lojën ishte e pabesueshme. Kam luajtur me të por edhe kundër tij kur isha te Baseli – ai e lexonte lojën, ishte shumë i zgjuar.”

Ai shtoi: “Nuk është më i gjati, por lexonte lojën dhe ishte shumë i fortë. Ishte një djalë i mrekullueshëm, stërvitej mirë dhe ishte shumë profesionist – mund ta shihje në karrierën e tij.”

Salah përmendi gjithashtu tre lojtarë që do të donte t’i kishte shokë skuadre.

Ai tha: “(Lionel) Messi ose (Cristiano) Ronaldo. Nëse do të mund të zgjidhja një nga Premier League, Kevin (De Bruyne). Ai ka vizion, jam i sigurt se mund të më gjente kudo. Mund të them Messi, Ronaldo ose Kevin.

“Nuk mbroj, unë kërkoj gola. Ai (De Bruyne) është një lojtar i madh, i gjithë ekipi është i shkëlqyer. Unë përpiqem të luaj lojën time dhe të mos përqendrohem te të tjerët.”