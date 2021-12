Salah vazhdon me rekorde, hyn në mesin e tre lojtarëve më produktiv të Liverpoolit në ligë

Golin e vetëm për “Të Kuqtë” e realizoi Divock Origi i cili shënoi në minutën e 94-të të ndeshjes, për t’ia sjellë një fitore jashtëzakonisht të madhe “Të Kuqve” pasi tani kryesojnë tabelën me 34 pikë të mbledhura.

Ndonëse nuk shënoi, Mohamed Salah asistoi në golin fitues të Origit dhe nuk ka lënë pa regjistruar një tjetër arritje për skuadrën e Liverpoolit.

Asisti i sotëm ndaj Wolves nënkupton që egjiptiani tashmë ka qenë pjesëmarrës në 150 gola në Premier Ligë për “Të Kuqtë”, duke e bërë këtë në vetëm 160 paraqitje.

Në këtë rast, Salah ka hyrë në mesin e tre futbollistëve më produktiv në histori të klubit në kompeticonin Premier Ligë, duke u bërë lojtari i tretë me pjesëmarrjen më të lartë të golave në klub, vetëm prapa Fowler e Gerrard.

Only three players have been directly involved in 150+ Premier League goals for Liverpool:

🔴 Steven Gerrard (212)

🔴 Robbie Fowler (158)

🔴 Mohamed Salah 🆕

Three Kings of the Kop. 👑 pic.twitter.com/RXhjlcRFHe

— William Hill (@WilliamHill) December 4, 2021