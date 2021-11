Salah barazon rekordin e legjendës Gerrard në klub

“Të Kuqtë” triumfuan me golat e Thiago Alcantaras i cili i dha epërsinë fillestare klubit në minutën e 52-të me një goditje teknike të përsosur nga distanca, gjersa epërsinë e dyfishoi sulmuesi Mohamed Salah i cili gjithashtu realizoi një gol të bukur në minutën e 70-të nga një asistim i Henderson.

Me golin e realizuar ndaj Portos, Mohamed Salah tani ka barazuar rekordin e legjendës Steven Gerrard.

Most Champions League goals scored for Liverpool at Anfield:

Salah tani ka realizuar 14 gola në Ligën e Kampionëve për Liverpoolin në Anfield, duke e barazuar rekordin e Steven Gerrard.

Egjiptiani është afër edhe një rekordi tjetër me Liverpoolin, kur ai ka realizuar 31 gola për Liverpoolin në total në Ligën e Kampionëve.

29-vjeçari është gjashtë gola larg thyerjes së rekordit që e mbajnë Sergio Aguero dhe Didier Drogba për lojtarët me më së shumti gola të realizuar në Ligën e Kampionëve për një klub anglez.

Most #UCL goals scored for an English club in Champions League history:

🔵 Sergio Agüero (36)

🔵 Didier Drogba (36)

🔴 Thierry Henry (35)

🔴 Ruud van Nistelrooy (35)

🔴 Mohamed Salah (31)

🔴 Wayne Rooney (30)

