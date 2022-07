Saka në bisedime të avancuara me Arsenalin për vazhdimin e kontratës Bukayo Saka është në bisedime të avancuara me Arsenalin për vijimin kontratës. Anësori ishte lojtari kyç në formacionin e Mikel Artetës, duke shënuar hiç më pak se 11 gola e 7 asiste në 38 ndeshje me “topçinjtë” në Premier League, transmeton lajmi.net. Duke parë formën e tij gjithnjë në rritje, londinezët kanë vendosur ta “blindojnë”…