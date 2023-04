Sahiti shënon golin e sezonit në Kroaci

Golin e dytë e realizoi futbollisti i Kombëtares së Kosovës, Emir Sahiti në minutën e 65’të, shkruan Lajmi.net

Sahiti shënoi një gol tejet të bukur me këmbën e tij të djathtë, në stilin e futbollistit të Real Madrid, Luka Modric.

Padyshim ky mund të votohet edhe si goli i sezonit 2022/23 në Kroaci.

EMIR SAHITI DOUBLES THE LEAD WITH AN ABSOLUTE GOLAZO!!!

📽️ @SamoHajduk27pic.twitter.com/XzYmRYwXcc

— Football Report (@FootballReprt) April 22, 2023