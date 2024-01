Sadiku: Pritjet janë që rreth 200 mijë persona të zhvendosen nga vendi deri në fund të vitit

Opinionisti Ermal Sadiku, ka thënë se pret që rreth 200 mijë qytetarë të Kosovës të largohen nga vendi pas liberalizimit të vizave.

Sadiku, thotë se kjo është e pritshme duke parë shtetet e rajonit që e kanë kaluar këtë proces.

“Po pres rreth 200 mijë me ikë, me u zhvendos deri në fund të vitit, nuk është diçka e tmerrshme kjo në aspektin afatgjatë për Kosovë. Ka me qenë më e rëndë në aspektin afatshkurtër, sidomos në gjashtë muaj e parë do të ndikojë shumë në tregun e punës dhe në ekonomi”, ka thënë Sadiku i ftuar në Rubikon të Klan Kosovës.

“Është e pritshme nga të dhënat e shteteve në rajon që e kanë kaluar këtë proces më herët, duhet me qenë të vetëdijshëm edhe qeveria dhe institucioneve me i parapri me zgjidhje me trajnime. Edukimi është e vetmja luftë që mundet të ndikoj në zvogëlimin e efektit të dëmshëm që ka më dhënë ky proces”.