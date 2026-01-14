Sadiku për LDK-në: Performon më mirë në qeverisje sesa në opozitë

Deputeti i zgjedhur i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ermal Sadiku tha se LDK-ja është parti e cila performon më mirë në qeverisje sesa në opozitë. Mirëpo, në emisionin “Rubikon” u shpreh se duhet të mësohen të jenë performues edhe në opozitë. “Unë e pranoj që nëse e merr me shiku listën, kryesinë edhe programin e…

Lajme

14/01/2026 23:22

Deputeti i zgjedhur i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ermal Sadiku tha se LDK-ja është parti e cila performon më mirë në qeverisje sesa në opozitë.

Mirëpo, në emisionin “Rubikon” u shpreh se duhet të mësohen të jenë performues edhe në opozitë.

“Unë e pranoj që nëse e merr me shiku listën, kryesinë edhe programin e LDK-së, është parti e cila performon më mirë në qeverisje, në pozitë, sesa në opozitë. Edhe ne duhet të mësohemi me qenë edhe në opozitë performues si në pozitë”, tha Sadiku.

Artikuj të ngjashëm

January 14, 2026

Bisedimet për Groenlandën me SHBA-në, ministri danez: Trump ka dëshirë për...

January 14, 2026

Osmani, Kurti e Basha nesër bëjnë homazhe në Reçak

Lajme të fundit

Bisedimet për Groenlandën me SHBA-në, ministri danez: Trump...

Osmani, Kurti e Basha nesër bëjnë homazhe në Reçak

Kusari-Lila: Përpjekjet e opozitës penalizuan ata, jo Vetëvendosjen

Arrestohen dy shqiptarë për vjedhje makinash në Zvicër...