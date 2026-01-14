Sadiku për LDK-në: Performon më mirë në qeverisje sesa në opozitë
Deputeti i zgjedhur i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ermal Sadiku tha se LDK-ja është parti e cila performon më mirë në qeverisje sesa në opozitë.
Mirëpo, në emisionin “Rubikon” u shpreh se duhet të mësohen të jenë performues edhe në opozitë.
“Unë e pranoj që nëse e merr me shiku listën, kryesinë edhe programin e LDK-së, është parti e cila performon më mirë në qeverisje, në pozitë, sesa në opozitë. Edhe ne duhet të mësohemi me qenë edhe në opozitë performues si në pozitë”, tha Sadiku.